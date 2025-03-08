Росавиация отменила ограничения для аэропорта Саратова

Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Кореняко подчеркнул, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.