Врач рассказала, когда в России начнется сезон аллергии

Профессор отметила, что сроки и длительность цветения могут изменяться, поскольку зависят от погодных условий, включая температуру и влажность, а также от концентрации аллергенной пыльцы в воздухе. Результаты исследований показывают, что повышенная температура воздуха может приводить к более раннему сроку начала появления пыльцы цветущих растений, уточнила специалист. Аллергия в сезон цветения чаще регистрируется в областях с обильным растительным покровом, сухим и жарким климатом, при этом для каждой климатогеографической зоны характерны свои пыльцевые аллергены, добавила Ларина.