Врач рассказала, когда в России начнется сезон аллергии

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сезон аллергии в средней полосе России обычно начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды это может произойти раньше, считает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.
«Весенний период в средней полосе России обычно приходится на апрель-май. В летний сезон обычно наблюдается ранний (июнь и середина июля) и поздний (вторая половина июля-сентябрь) периоды», — сказала РИА Новости Ларина.
Профессор отметила, что сроки и длительность цветения могут изменяться, поскольку зависят от погодных условий, включая температуру и влажность, а также от концентрации аллергенной пыльцы в воздухе. Результаты исследований показывают, что повышенная температура воздуха может приводить к более раннему сроку начала появления пыльцы цветущих растений, уточнила специалист. Аллергия в сезон цветения чаще регистрируется в областях с обильным растительным покровом, сухим и жарким климатом, при этом для каждой климатогеографической зоны характерны свои пыльцевые аллергены, добавила Ларина.
По словам доктора медицинских наук, для профилактики сезонной аллергии необходимо закрыть окна и двери, чтобы пыльца с потоком воздуха не поступала в помещение, ограничить пребывание на улице в солнечную и ветреную погоду, в утреннее время, когда уровень концентрации пыльцы растений становится максимальным в воздухе. Использование солнцезащитных очков может уменьшить соприкосновение пыльцы со слизистой оболочкой глаз, подчеркнула Ларина. Она также рекомендует при возвращении домой принять душ и сменить одежду.