Путешественник из Самары хочет пройти 8000 км до Владивостока пешком

Особенность путешествия — минимализм в снаряжении. Юрьев отказался от наличных денег, берёт с собой лишь сушки для перекуса и два рюкзака: основной для длительных переходов и компактный для городских исследований. В апреле к нему присоединится собака Ая — вместе они могут отправиться по Золотому кольцу, чтобы «постепенно погрузиться в ритм пути».