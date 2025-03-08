Путешественник из Самары хочет пройти 8000 км до Владивостока пешком

Суббота, 1 марта, стала стартом амбициозного пешего путешествия самарца Евгения Юрьева, который планирует преодолеть более восьми тысяч километров до Владивостока. Первым этапом стал шестидневный маршрут до Астрахани через Сызрань, Саратов и Волгоград — об этом он сообщил в своём Telegram-канале «autonomno».
Сейчас путешественник находится в южном городе, где пробудет до субботы, 15 марта, после чего автостопом вернётся в Самару для подготовки к основному этапу.
Проект, посвящённый матери Евгения Татьяны Алексеевны, разделён на три блока:
— До 15 марта — тренировочные переходы с комбинацией пеших прогулок и автостопа;
— Апрель — двухтысячекилометровый маршрут по городам России с обзорами достопримечательностей;
— С 25 мая стартует ключевой этап: за 60 дней предстоит пройти через Уфу, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, Хабаровск до Владивостока.
Особенность путешествия — минимализм в снаряжении. Юрьев отказался от наличных денег, берёт с собой лишь сушки для перекуса и два рюкзака: основной для длительных переходов и компактный для городских исследований. В апреле к нему присоединится собака Ая — вместе они могут отправиться по Золотому кольцу, чтобы «постепенно погрузиться в ритм пути».
Финальная часть маршрута, по словам самарца, пройдёт вдоль Байкала. Хотя детали апрельского этапа ещё не проработаны, Юрьев уверен: главное — сохранять темп, чтобы к лету выйти на запланированные восемь тысяч километров. «Лучшее путешествие — когда ты без всего», — подчеркнул он в своём канале.