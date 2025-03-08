В Москве и Подмосковье в субботу потеплеет до нормы апреля

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Москве и Подмосковье в субботу днем потеплеет до нормы апреля — семи-девяти градусов, ожидается солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Восьмого числа погода преподносит подарок москвичкам и жительницам Подмосковья, потому что будет замечательная погода», — сказал Вильфанд.
По его словам, воздушные массы в центр европейской части России сейчас поступают с юга, поэтому температуры соответствуют норме апреля.
«В послеполуденные часы в субботу будет семь-девять градусов, голубое небо, никаких осадков, яркое солнце. Такая температура примерно на семь градусов будет выше нормы», — сообщил метеоролог.