Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Бойцы СВО записали для россиянок поздравления с Международным женским днем, в которых пожелали им скорейшего возвращения мужей и сыновей с передовой, видео с поздравлениями предоставил РИА Новости Народный фронт.
«Дорогие женщины, хочу поздравить вас с вашим днем — днем 8 Марта. Желаю всего самого лучшего… Также хочу пожелать дождаться своих мужей, отцов, сыновей… Победа будет за нами!» — сказал боец с позывным «Саймон» из Красноярского края.
Военнослужащий с позывным «Техник» пожелал россиянкам семейного уюта, весеннего тепла, любви и крепкого здоровья.
«Милые женщины Ханты-Мансийского автономного округа, от лица военнослужащих, выполняющих боевую задачу в зоне СВО, поздравляем вас с наступающим 8 Марта. Желаем вам оставаться молодыми, красивыми, здоровыми и чтобы ваши мужья, сыновья поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. С праздником», — обратился к женщинам боец из ХМАО с позывным «Волк».