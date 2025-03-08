Бойцы СВО поздравили россиянок с 8 Марта

«Милые женщины Ханты-Мансийского автономного округа, от лица военнослужащих, выполняющих боевую задачу в зоне СВО, поздравляем вас с наступающим 8 Марта. Желаем вам оставаться молодыми, красивыми, здоровыми и чтобы ваши мужья, сыновья поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. С праздником», — обратился к женщинам боец из ХМАО с позывным «Волк».