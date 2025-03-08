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Космонавты Овчинин, Горбунов и Вагнер поздравили россиянок с 8 Марта с борта МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Ролик с околоземной орбиты опубликовал «Роскосмос».

Источник: Life.ru

Поздравление космонавтов. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос».

Овчинин отметил, что этот день является одним из самых тёплых и значимых праздников в России. По его словам, экипаж с радостью присоединяется к многочисленным поздравлениям, звучащим в адрес женщин. Вагнер добавил, что 8 Марта — это лишь ещё один повод выразить благодарность за поддержку, любовь и тепло. Он пожелал прекрасному полу счастья, отметив, что забота придаёт мужчинам уверенность и вдохновляет на новые свершения. Горбунов в свою очередь пожелал женщинам праздничного настроения и напомнил, что рядом с ними всегда должны быть любящие и дорогие люди.

Ранее с Международным женским днём россиянок поздравил и президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил прекрасную половину страны за любовь и заботу, а также пожелал ей успехов и здоровья.