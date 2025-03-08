Космонавты Овчинин, Горбунов и Вагнер поздравили россиянок с 8 Марта с борта МКС

Овчинин отметил, что этот день является одним из самых тёплых и значимых праздников в России. По его словам, экипаж с радостью присоединяется к многочисленным поздравлениям, звучащим в адрес женщин. Вагнер добавил, что 8 Марта — это лишь ещё один повод выразить благодарность за поддержку, любовь и тепло. Он пожелал прекрасному полу счастья, отметив, что забота придаёт мужчинам уверенность и вдохновляет на новые свершения. Горбунов в свою очередь пожелал женщинам праздничного настроения и напомнил, что рядом с ними всегда должны быть любящие и дорогие люди.