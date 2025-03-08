В Вашингтоне тысячи американцев бастуют против политики США в сфере науке

В американской столице состоялся митинг, его участники выступают против политики президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по сокращению финансирования научной сферы.
В центре Вашингтона перед Мемориалом Линкольна появились тысячи американцев. Некоторые участники принесли плакаты, кто-то одет в медицинские халаты.
Участники митинга размахивают плакатами «Наука сделает Америку великой», «Спасите американскую науку» и «Наука спасает жизни». В Сети появились соответствующие кадры.
Кроме того, протестующие призывают закрыть Департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).
Демонстрацию организовала группа Stand Up for Science. Происшествия не зафиксированы, полиция не вмешивается.
Ранее сообщалось, что Трамп решил ограничить полномочия Илона Маска и его департамента эффективности госуправления.