Организатор взрыва в Кабуле признался в причастности к теракту в «Крокусе»

В начале весны в России были завершены следственные действия по делу о теракте в «Крокусе». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил 3 марта, что расследование завершено менее чем за год, по делу проходят около 30 человек, 11 из них арестованы. Основные исполнители — граждане Таджикистана: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Еще четверо фигурантов, как установило следствие, были боевиками «Вилаят Хорасан», в том числе и Шарифулла.