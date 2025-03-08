В России раскрыли, кому назначат пенсию в 2025 году

«В текущем году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. Это связано с особенностями переходного периода пенсионной реформы. В 2025 году для женщин пенсионный возраст составит 59 лет, а для мужчин — 64 года, и выход на пенсию в обычном порядке станет возможен только в 2026 году. Однако это не касается тех, кто добровольно отсрочил пенсию, и представителей льготных категорий», — сказала Епифанова. Ее слова приводит РИА Новости.