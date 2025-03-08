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В России раскрыли, кому назначат пенсию в 2025 году

В 2025 году в России пенсия будет назначаться только льготной категории граждан. Такое право получат обладатели значительного трудового стажа, многодетные матери, работники вредных производств и россиянами, отсрочившим свой выход на пенсию, об этом заявила сенатор Ольга Епифанова.

Источник: РИА "Новости"

Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию.

В 2025 году в России пенсия будет назначаться только льготной категории граждан. Такое право получат обладатели значительного трудового стажа, многодетные матери, работники вредных производств и россиянами, отсрочившим свой выход на пенсию, об этом заявила сенатор Ольга Епифанова.

«В текущем году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. Это связано с особенностями переходного периода пенсионной реформы. В 2025 году для женщин пенсионный возраст составит 59 лет, а для мужчин — 64 года, и выход на пенсию в обычном порядке станет возможен только в 2026 году. Однако это не касается тех, кто добровольно отсрочил пенсию, и представителей льготных категорий», — сказала Епифанова. Ее слова приводит РИА Новости.

Политик сообщила, что на досрочную пенсию смогут выйти мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года с минимальным стажем 42 и 37 лет соответственно. Также это коснется жителей Крайнего Севера, коренных народов и представителей творческих профессий, людей, работающих в тяжелых условиях (например, труженики текстильной и транспортной отраслей, медики и педагоги), хотя необходимы строгие требования к возрасту и стажу.

По словам парламентария, многодетные матери с не менее чем 15 годами стажа и 30 пенсионными баллами смогут выходить на пенсию раньше, например, с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56, с пятью и более — в 50 лет. Сенатор добавила, что данный список не является исчерпывающим, и для получения более подробной информации следует обращаться в Социальный фонд.

Ранее URA.RU, сколько нужно зарабатывать для максимальной пенсии. В 2025 году для получения максимальной пенсии необходимо будет зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц. В марте текущего года увеличили пенсии гражданам России, которым исполнилось 80 лет в феврале. Также в марте проиндексировали выплаты военным пенсионерам, которые ранее увеличили на 5,1% в октябре, что оказалось ниже реальной инфляции. Было принято решение о дополнительном увеличении пенсий на 4,4% до 9,5%, передает «Царьград».