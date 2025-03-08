В России раскрыли, кому назначат пенсию в 2025 году

Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию.
В 2025 году в России пенсия будет назначаться только льготной категории граждан. Такое право получат обладатели значительного трудового стажа, многодетные матери, работники вредных производств и россиянами, отсрочившим свой выход на пенсию, об этом заявила сенатор Ольга Епифанова.
«В текущем году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. Это связано с особенностями переходного периода пенсионной реформы. В 2025 году для женщин пенсионный возраст составит 59 лет, а для мужчин — 64 года, и выход на пенсию в обычном порядке станет возможен только в 2026 году. Однако это не касается тех, кто добровольно отсрочил пенсию, и представителей льготных категорий», — сказала Епифанова. Ее слова приводит РИА Новости.
По словам парламентария, многодетные матери с не менее чем 15 годами стажа и 30 пенсионными баллами смогут выходить на пенсию раньше, например, с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56, с пятью и более — в 50 лет. Сенатор добавила, что данный список не является исчерпывающим, и для получения более подробной информации следует обращаться в Социальный фонд.
Ранее URA.RU, сколько нужно зарабатывать для максимальной пенсии. В 2025 году для получения максимальной пенсии необходимо будет зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц. В марте текущего года увеличили пенсии гражданам России, которым исполнилось 80 лет в феврале. Также в марте проиндексировали выплаты военным пенсионерам, которые ранее увеличили на 5,1% в октябре, что оказалось ниже реальной инфляции. Было принято решение о дополнительном увеличении пенсий на 4,4% до 9,5%, передает «Царьград».