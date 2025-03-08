Пока родители пасли скот, он перерезал ребёнку горло: Невменяемый дядя принёс племянницу в жертву

Малышка осталась наедине с близким родственником, когда её родители пасли скот. Мужчина следил за взрослыми и проник в дом после их ухода. Убийцу задержали. Причиной трагедии мог стать семейный конфликт, но правоохранители не исключают, что фигурант пошёл на преступление из-за невменяемости. По словам знакомых семьи, мужчина практиковал духовные практики и мог убить девочку в качестве жертвоприношения.