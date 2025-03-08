Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пока родители пасли скот, он перерезал ребёнку горло: Невменяемый дядя принёс племянницу в жертву

35-летний житель Индии жестоко расправился над трёхлетней племянницей, пока её родителей не было дома. По данным Times of India, дядя перерезал ребёнку горло, а затем бросил тело в печь.

Источник: Life.ru

«В шокирующем деле, которое было названо жертвоприношением ребёнка или убийством из мести, трёхлетняя девочка была убита и брошена в печь своим дядей в племенном районе Джашпура», — отметили в издании.

Малышка осталась наедине с близким родственником, когда её родители пасли скот. Мужчина следил за взрослыми и проник в дом после их ухода. Убийцу задержали. Причиной трагедии мог стать семейный конфликт, но правоохранители не исключают, что фигурант пошёл на преступление из-за невменяемости. По словам знакомых семьи, мужчина практиковал духовные практики и мог убить девочку в качестве жертвоприношения.

А в Липецке ранее отец убил трёхмесячного сына. Горе-папаша уронил малыша, а затем начал трясти его. Сначала преступник пытался выдать всё за несчастный случай, но его план не сработал.