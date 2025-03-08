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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 2.23 мск в аэропорту Волгограда, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены в 21.54 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 02.23 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия временных ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет, совершавший рейс в Волгоград», — говорится в сообщении.