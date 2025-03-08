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Суд не нашел смягчающих обстоятельств в деле Митрошиной о неуплате налогов

Правоохранительные органы не нашли ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств в деле блогера Митрошиной.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы не нашли смягчающих обстоятельств в деле блогера Александры Митрошиной, которую подозревают в неуплате налогов и отмывании денежных средств в особо крупных размерах,

«Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность», — цитирует РИА Новости судебные документы.

Социальная значимость деятельности блогера также не признана смягчающим ответственность обстоятельством.

При этом отмечается, что отягчающие ответственность блогера обстоятельства также отсутствуют.

Напомним, в Краснодарском крае задержали 30-летнюю Сашу Митрошину — блогершу, которая заряжает подписчиков на денежный поток. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина, которая последнее время живет в Дубае, получила больше 127 млн рублей, уклоняясь от налогов.

Подробнее о том, в чем обвиняют Александру Митрошину, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем адвокат сравнил дела блогеров Митрошиной и Блиновской: в чем их главные различия, читайте здесь на KP.RU.