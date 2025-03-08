Суд не нашел смягчающих обстоятельств в деле Митрошиной о неуплате налогов

Правоохранительные органы не нашли смягчающих обстоятельств в деле блогера Александры Митрошиной, которую подозревают в неуплате налогов и отмывании денежных средств в особо крупных размерах,
«Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность», — цитирует РИА Новости судебные документы.
Социальная значимость деятельности блогера также не признана смягчающим ответственность обстоятельством.
При этом отмечается, что отягчающие ответственность блогера обстоятельства также отсутствуют.
Напомним, в Краснодарском крае задержали 30-летнюю Сашу Митрошину — блогершу, которая заряжает подписчиков на денежный поток. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина, которая последнее время живет в Дубае, получила больше 127 млн рублей, уклоняясь от налогов.
Подробнее о том, в чем обвиняют Александру Митрошину, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем адвокат сравнил дела блогеров Митрошиной и Блиновской: в чем их главные различия, читайте здесь на KP.RU.