Суд не нашел смягчающих обстоятельств в деле Митрошиной о неуплате налогов

Напомним, в Краснодарском крае задержали 30-летнюю Сашу Митрошину — блогершу, которая заряжает подписчиков на денежный поток. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина, которая последнее время живет в Дубае, получила больше 127 млн рублей, уклоняясь от налогов.