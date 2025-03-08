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МО РФ: 18-летняя снайперша застрелила 30 немецких солдат в годы ВОВ

Лия трижды принимала участие в отражении контратак противника.

Источник: Аргументы и факты

Снайперша Лия Молдагулова в 18 лет удостоилась звания Героя Советского Союза, уничтожив более 30 немецких солдат. Она погибла в рукопашной схватке, защищая раненую подругу. Эти факты были раскрыты в архивах Министерства обороны РФ.

Согласно наградному листу, ефрейтор Молдагулова в бою за свою Родину достигла неувядаемой славы. На её счету свыше 30 ликвидированных врагов. В один из моментов атаки на железнодорожную станцию она обнаружила вражеский миномет, который обстреливал позиции советской пехоты. Подобравшись к нему, она забросала миномет гранатами и захватила в плен одного из солдат.

Лия трижды принимала участие в отражении контратак противника, уничтожив в этих боях 23 солдата и офицера врага.

Молдагулова погибла 14 января 1944 года у деревни Казачиха в Новгородской области. Несмотря на полученное ранение, она отказалась покинуть свои позиции и вступила в бой с приближающимися немцами, чтобы защитить подругу. За свои героические действия ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза 4 июня 1944 года.

Ранее в преддверии Международного женского дня министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил военнослужащих-женщин, отличившихся в ходе специальной военной операции.