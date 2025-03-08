МО РФ: 18-летняя снайперша застрелила 30 немецких солдат в годы ВОВ

Согласно наградному листу, ефрейтор Молдагулова в бою за свою Родину достигла неувядаемой славы. На её счету свыше 30 ликвидированных врагов. В один из моментов атаки на железнодорожную станцию она обнаружила вражеский миномет, который обстреливал позиции советской пехоты. Подобравшись к нему, она забросала миномет гранатами и захватила в плен одного из солдат.