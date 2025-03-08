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Россиянам рассказали, на сколько вырастут штрафы за превышение скорости

В России максимальный штраф за превышение скорости увеличился с 5 000 рублей до 7 500 рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Госдума ужесточила наказание за нарушение ПДД.

В России максимальный штраф за превышение скорости увеличился с 5 000 рублей до 7 500 рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

«С 1 января 2025 года в России ужесточили санкции за нарушения правил дорожного движения. Штрафы за превышение скорости были от 500 до 5 тысяч рублей, а сейчас они составляют от 750 до 7,5 тысячи рублей», — передает РИА Новости слова Якубовского.

Ранее в РФ для автомобилистов повысили штраф на 50% за превышение скорости, проезд на красный, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, несоблюдение разметки, вождение в состоянии опьянения и др. Размер скидки на оплату квитанций за нарушение ПДД сократился с 50 до 25%, однако срок, за который это можно сделать, увеличится с 20 до 30 дней, передает RT.