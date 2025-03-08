Россиянам рассказали, на сколько вырастут штрафы за превышение скорости

Ранее в РФ для автомобилистов повысили штраф на 50% за превышение скорости, проезд на красный, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, несоблюдение разметки, вождение в состоянии опьянения и др. Размер скидки на оплату квитанций за нарушение ПДД сократился с 50 до 25%, однако срок, за который это можно сделать, увеличится с 20 до 30 дней, передает RT.