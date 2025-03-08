Бойцы группировки «Запад» поздравили женщин с 8 Марта

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» с передовых позиций поздравили любимых женщин с 8 марта, передает корреспондент РИА Новости.
«Дорогие наши любимые девушки, женщины, сестры, мамы, жены, дочери, хотим вас поздравить с наступающим восьмым марта, пожелать вам здоровья, оставаться всегда красивыми, жизнерадостными, любимыми и любящими всегда и везде», — сказал боец с позывным «Бага».
Военные поздравили своих мам, жен, тещ, бабушек, сестер, дочек и всех женщин страны с международным женским днем.
«Я желаю вам, чтобы каждая из вас дождалась своего героя и всё у вас было замечательно и хорошо», — сказал боец с позывным «Муха».
Военнослужащие пообещали, что обязательно вернутся с победой к своим родным.