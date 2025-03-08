Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы группировки «Запад» поздравили женщин с 8 Марта

Бойцы группировки Запад с передовой поздравили любимых женщин с 8 Марта.

Источник: © РИА Новости

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» с передовых позиций поздравили любимых женщин с 8 марта, передает корреспондент РИА Новости.

«Дорогие наши любимые девушки, женщины, сестры, мамы, жены, дочери, хотим вас поздравить с наступающим восьмым марта, пожелать вам здоровья, оставаться всегда красивыми, жизнерадостными, любимыми и любящими всегда и везде», — сказал боец с позывным «Бага».

Военные поздравили своих мам, жен, тещ, бабушек, сестер, дочек и всех женщин страны с международным женским днем.

«Я желаю вам, чтобы каждая из вас дождалась своего героя и всё у вас было замечательно и хорошо», — сказал боец с позывным «Муха».

Военнослужащие пообещали, что обязательно вернутся с победой к своим родным.