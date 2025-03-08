Подозревается хантавирус: Судебные эксперты назвали причины смерти актера Хэкмена и его жены

Сообщается, что смерть Хэкмена наступила, предположительно, 18 февраля, а его супруга умерла на несколько дней ранее. Причиной ее смерти эксперты назвали хантавирусный легочный синдром. 95-летний Хэкмен страдал болезнью Альцгеймера, также у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой. В частности, у актера был установлен кардиостимулятор.