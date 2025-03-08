Подозревается хантавирус: Судебные эксперты назвали причины смерти актера Хэкмена и его жены

Двукратный обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен и его жена пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин. Об этом информирует телекомпания CNN со ссылкой на результаты судмедэкпертизы.
Сообщается, что смерть Хэкмена наступила, предположительно, 18 февраля, а его супруга умерла на несколько дней ранее. Причиной ее смерти эксперты назвали хантавирусный легочный синдром. 95-летний Хэкмен страдал болезнью Альцгеймера, также у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой. В частности, у актера был установлен кардиостимулятор.
Ранее газовая компания Нью-Мексико сообщила, что 4 марта была выявлена небольшая утечка газа в плите актера. В отчете указано, что уровень угарного газа составлял всего 0,33 процента, что не могло привести к смертельному исходу.
Напомним, в конце февраля стало известно, что в американском городе Санта-Фе скончался знаменитый актер Джин Хэкмен, дважды удостоенный премии «Оскар». Его тело нашли в собственном доме. Вместе с ним обнаружили мертвыми его супругу и собаку. Полиция заявила, что эта трагедия не связана с насилием.