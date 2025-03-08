В США впервые за 15 лет провели казнь путём расстрела

В Соединённых Штатах впервые за 15 лет казнили заключённого путём расстрела, информирует департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина.
«Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону был приведён в исполнение сегодня вечером. Казнь была произведена расстрельной командой из трёх человек в 18:05 (02:00 мск в субботу). Врач зафиксировал смерть в 18:08», — говорится в сообщении.
Кроме того, департамент отчитался о последнем ужине Сигмона. Речь идёт о продуктах, которые получает приговорённый незадолго до смертной казни.
«Специально заказанное блюдо Сигмона состояло из четырёх кусков жареной курицы, зелёной фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая. Его подали в среду вечером», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 67-летний Сигмон сам выбрал казнь путём расстрела. Он также мог выбрать применение электрического стула или использование смертельной инъекции.
Сигмон был приговорён к казни за убийство и похищение. В 2001 году он забил до смерти бейсбольной битой отца и мать своей экс-подруги. После этого он похитил девушку, но ей удалось сбежать.
Предыдущая казнь путём расстрела была проведена в США в 2010 году в штате Юта.
Всего с учётом Сигмона с 1967 года в Соединённых Штатах путём расстрела были казнены четыре человека.