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В США впервые за 15 лет провели казнь путём расстрела

67-летний Брэд Сигмон сам выбрал казнь путём расстрела.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах впервые за 15 лет казнили заключённого путём расстрела, информирует департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина.

«Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону был приведён в исполнение сегодня вечером. Казнь была произведена расстрельной командой из трёх человек в 18:05 (02:00 мск в субботу). Врач зафиксировал смерть в 18:08», — говорится в сообщении.

Кроме того, департамент отчитался о последнем ужине Сигмона. Речь идёт о продуктах, которые получает приговорённый незадолго до смертной казни.

«Специально заказанное блюдо Сигмона состояло из четырёх кусков жареной курицы, зелёной фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая. Его подали в среду вечером», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 67-летний Сигмон сам выбрал казнь путём расстрела. Он также мог выбрать применение электрического стула или использование смертельной инъекции.

Сигмон был приговорён к казни за убийство и похищение. В 2001 году он забил до смерти бейсбольной битой отца и мать своей экс-подруги. После этого он похитил девушку, но ей удалось сбежать.

Предыдущая казнь путём расстрела была проведена в США в 2010 году в штате Юта.

Всего с учётом Сигмона с 1967 года в Соединённых Штатах путём расстрела были казнены четыре человека.