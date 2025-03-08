Росавиация: В Саратове и Волгограде сняты ограничения на полеты

В аэропортах Саратова и Волгограда сняты введенные ранее временные ограничения на совершение полетов гражданских судов. Об этом информирует пресс-службе Росавиации.
Сообщается, что ограничения на полеты в аэропорту Саратова сняты в 02.00, а в аэропорту Волгограда — в 02.23 по московскому времени.
«В период действия временных ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет, совершавший рейс в Волгоград», — сказано в релизе.
В ведомстве подчеркнули, что были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, приостановка работы аэропорта в Саратове была произведена в 22.30 пятницы 7 марта. Ограничения вводились как на прием самолетов, так и на отправку рейсов из аэропорта. Это было сделано в целях обеспечения безопасности.
Также временные ограничения на совершение полетов введены на территорию аэропорта Волгограда.