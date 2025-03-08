Эксперты раскрыли, чем может быть опасна покупка цветов на улице

Большой спрос на цветы начался за несколько дней до 8 марта. В праздничный день он на удивление меньше не стал. Но оказывается приятный подарок нужно выбирать с умом, иначе настроение рискует быть испорченным. В беседе с ТИВИКОМ кандидат сельскохозяйственных наук Арсалан Аюшеев объяснил, к чему может привести покупка букета на улице.
— Цветы, которые продаются на улице, в интернете или с рук, не через специализированные магазины опасны в двух случаях. Во-первых, они сами болеют и заражают другие растения. Во-вторых, они могут вызывать различные аллергические реакции. Та микробиота, которую они переносят, оказывает влияние на организм человека, -отметил Арсалан Аюшеев.
А болеть цветы могут раком, различными грибками и вирусами. Что может спровоцировать заболевания или подпортить здоровье. Вместе с «уличным букетом» в дом может принести цветочный трипс. Это небольшое насекомое, которые заражает растения, фрукты и овощи, а также может уничтожить урожай.
— Обращать внимание нужно в первую очередь на внешний вид, чтобы не было желтизны, и никакие насекомые по цветам не ползали. Также вы можете у продавца запросить документы об их происхождении, -отметил Виктор Соколов, заместитель начальника отдела фитосанитарного контроля по Бурятии.
А чтобы обезопасить себя и близких от неприятных последствий, лучше брать цветы у проверенных поставщиков и специальных магазинах.