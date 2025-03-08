Эксперты раскрыли, чем может быть опасна покупка цветов на улице

Большой спрос на цветы начался за несколько дней до 8 марта. В праздничный день он на удивление меньше не стал. Но оказывается приятный подарок нужно выбирать с умом, иначе настроение рискует быть испорченным. В беседе с ТИВИКОМ кандидат сельскохозяйственных наук Арсалан Аюшеев объяснил, к чему может привести покупка букета на улице.