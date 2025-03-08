В Мраморное море из-за столкновения танкера и контейнеровоза вылилась грязная вода

Танкер и контейнеровоз столкнулись в девяти километрах от берега Беликдюзю (один из районов турецкой столицы). Об этом информирует агентство IHA.
Сообщается, что 130-метровый контейнеровоз Orita, идущий под флагом Панамы, врезался в стоявший на якоре 270-метровый танкер Mia, который ходит под гайанским флагом.
«В результате столкновения лопнул балластный танк танкера, в море вылилась загрязненная вода», — сказано в публикации. Агентство уточнило, что люди при инциденте не пострадали.
Тем временем ликвидация последствий крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе продолжается, почти 763 тонны загрязненного мазутом песка и грунта собрали в Крыму по состоянию на пятницу, 7 марта 2025 года.
Напомним, осенью 2024 года американский военный танкер-заправщик на Ближнем Востоке, где он находится вместе с группировкой ВМФ США для поддержки Израиля в его зверствах в отношении арабских стран, столкнулся с неустановленным объектом и получил повреждения.