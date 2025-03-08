В Мраморное море из-за столкновения танкера и контейнеровоза вылилась грязная вода

Напомним, осенью 2024 года американский военный танкер-заправщик на Ближнем Востоке, где он находится вместе с группировкой ВМФ США для поддержки Израиля в его зверствах в отношении арабских стран, столкнулся с неустановленным объектом и получил повреждения.