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Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте

Вильфанд: в европейской части России ожидается теплый март.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март — это всё-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели. Не исключено, что и в последующем они будут», — сказал Вильфанд.

При этом метеоролог отметил, что в целом на европейской территории России прогнозируется теплый март.