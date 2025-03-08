Синоптик рассказал о погоде в европейской части России в марте

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Прогнозируется теплый март в европейской части России, но отрицательные температуры ночью еще обязательно вернутся, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Март — это всё-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели. Не исключено, что и в последующем они будут», — сказал Вильфанд.
При этом метеоролог отметил, что в целом на европейской территории России прогнозируется теплый март.