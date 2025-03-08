«Спасибо, что верите в нас!» Российские военные поздравили женщин с 8 Марта из зоны СВО

Участники специальной военной операции обратились к российским женщинам по случаю 8 Марта. Военнослужащие записали для соотечественниц видеопоздравления, поблагодарив матерей, жён, сестёр и дочерей за любовь, заботу и верность, которые помогают бойцам на передовой. Солдаты и офицеры все как один пожелали прекрасной половине нашей страны счастья и здоровья, а некоторые сделали это ещё и в стихах. Тёплыми кадрами с Life.ru поделился Народный фронт.