«Спасибо, что верите в нас!» Российские военные поздравили женщин с 8 Марта из зоны СВО

Поздравление женщин от участников СВО. Видео © Предоставлено Life.ru.
«Разрешите вас от военнослужащих отдельного взвода огневой поддержки 2-го батальона 345-го полка поздравить с Международным женским днём; пожелать вам весеннего настроения, любви, счастья; поблагодарить за то, что вы нас ждёте, вы в нас верите», — произнёс один из военных.
Экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор» в свою очередь пожелал женщинам дождаться своих мужчин с фронта живыми и невредимыми. А военные 2-й штурмовой роты 345-го полка похвалили россиянок за верность и надежду, которую они дают защитникам.
«Уважаемые дамы, поздравляем вас с этим замечательным днём. Желаем вам счастья, любви, здоровья. Спасибо, что вы у нас есть! Дорогие наши мамы, сёстры, дочери, мы очень гордимся вами», — отметили в другом подразделении.
С Международным женским днём россиянок поздравил и президент страны Владимир Путин. Глава государства поблагодарил представительниц прекрасной половины за любовь и заботу, а также пожелал им успехов и здоровья.