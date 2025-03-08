Меркурис: Макрон хочет превратить Европу во Французскую империю

Французский лидер Эммануэль Макрон намерен сделать из страны «Французскую империю», заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он отметил, что Макрон планирует «поднять волну истерии» в европейских государствах, чтобы стать лидером и диктовать свои условия.
«Макрон пытается поднять волну истерии, паники и сумасшествия в Европе, чтобы продвинуть свой план, согласно которому Франция с ним во главе станет лидером Европы», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Он также добавил, что за высказываниями президента Франции о «российской угрозе» скрывается «исторический страх» французской стороны перед «усилением Германии в процессе перевооружения».
«Макрон хочет превратить Европу в некое подобие Французской империи, и он хочет сделать это как можно быстрее, пока Германия не завершила перевооружение», — заявил Меркурис.
Ранее Макрон заявил о «российской угрозе», а также выступил с идеей о применении французского ядерного оружия для защиты всего ЕС.
Военный эксперт полковник Анатолий Матвийчук заявил, что жители европейских государств в ужасе от высказываний Макрона.