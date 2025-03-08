Штормовое предупреждение объявлено по Казахстану на 8−10 марта

С 7 по 9 марта в Алматинской области ожидаются осадки (дождь и снег), туман и гололед. В горных районах предсказываются сильные осадки. В городе Алматы также возможен туман и гололед, в том числе на дорогах. Ветер западный с порывами до 18 м/с. Вечером 7 марта и в ночное время 8 марта предсказываются резкие изменения погоды.