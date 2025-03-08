Штормовое предупреждение объявлено по Казахстану на 8−10 марта

Жамбылская и Жетісу области
В связи с прогнозом повышения температур и сильных осадков, в горных и предгорных районах Жамбылской и Жетісу ожидается формирование склонового стока и повышение уровней воды на реках. Это может привести к разливам и подтоплениям на пойменных участках рек. Возможные угрозы подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения.
Алматинская область и Алматы
С 7 по 9 марта в Алматинской области ожидаются осадки (дождь и снег), туман и гололед. В горных районах предсказываются сильные осадки. В городе Алматы также возможен туман и гололед, в том числе на дорогах. Ветер западный с порывами до 18 м/с. Вечером 7 марта и в ночное время 8 марта предсказываются резкие изменения погоды.
Жамбылская область
8 марта на территории области прогнозируются сильные осадки (дождь и снег), гололед, туман и сильный ветер. Особенно в горных районах возможно ухудшение видимости, что создаст проблемы на дорогах. Порывы ветра могут достигать 28 м/с.
Туркестанская область.
В Туркестанской области также ожидаются осадки в виде дождя и снега, особенно на горных перевалах. Ночью и утром 8 марта в Шымкенте и Туркестане ожидается гололед и ветер с порывами до 23 м/с.
Карагандинская область и Ұлытау
8 марта в Карагандинской области и на территории Ұлытау предсказываются осадки в виде дождя и снега. Также возможна метель и гололед. Ветер порывами до 20 м/с и низовая метель могут создать сложные условия для передвижения.
Восточно-Казахстанская и Костанайская области
В Восточно-Казахстанской области в день 8 марта ожидаются осадки, гололед и сильные метели, особенно на юге. На дорогах может образоваться гололед, что значительно ухудшит условия для движения. В Костанайской области также предсказываются снег и гололед.
Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области
Сильные осадки (дождь и снег), гололед и метель ожидаются 8 марта в этих областях. Туман на дорогах и сильные порывы ветра усложнят условия для передвижения.
Акмолинская область и Астана
В Акмолинской области и в столице, Астане, также прогнозируются осадки, метель и гололед. Ветер порывами до 20 м/с. Метеорологи предупреждают об опасности гололедицы и ухудшении видимости на дорогах.
Кызылординская и Актюбинская области
8 марта в Кызылординской и Актюбинской областях будет наблюдаться осадки (дождь и снег), гололед и туман, особенно на западе. Ветер порывами до 20 м/с.
Мангистауская и Атырауская области
Ночью 8 марта в Мангистаусской области ожидаются гололед и туман, что создаст трудности на дорогах. В Атырауской области также прогнозируется гололед и туман, что может повлиять на видимость.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, Казгидромет настоятельно рекомендует жителям регионов соблюдать осторожность и воздерживаться от дальних поездок, особенно по горным и предгорным территориям. На дорогах возможна гололедица и метель, что делает передвижение небезопасным.
Жителям Казахстана следует быть в курсе штормовых предупреждений и принимать все необходимые меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких.