Демешин поздавил жительниц Хабаровского края с 8 Марта

В своём обращении глава края отметил, что 8 марта открывает весенний сезон, и подчеркнул значение этого праздника для женщин, которые уже давно и успешно совмещают карьеру, создание уюта в доме, заботу о близких и воспитание детей. Демешин добавил, что число многодетных семей в крае за последние три года выросло почти на 25%.