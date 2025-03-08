Депутат Якубовский предупредил о повышении штрафов за превышение скорости

В России в этом году произошли изменения в размере штрафов за определённые нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости. Об этом депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил РИА Новости.
С 1 января 2025 года вступили в силу новые законодательные меры, касающиеся увеличения штрафов и условий их оплаты. Так, штрафы за превышение скорости выросли: теперь они составляют от 500 до 5 тысяч рублей, а за более серьёзные нарушения — от 750 до 7,5 тысячи рублей.
Парламентарий добавил, что увеличился и штраф за выезд на встречную полосу, который теперь составляет 7,5 тысячи рублей. При объезде препятствий размер штрафа будет колебаться от 1,5 тысячи до 2,25 тысячи рублей. Кроме того, штраф за проезд на красный свет или игнорирование жеста регулировщика теперь составляет 1,5 тысячи рублей.
Якубовский также отметил, что увеличены штрафы за повторное управление транспортным средством без ОСАГО до 5 тысяч рублей, а за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — до 750 рублей. Штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования возросли до 45 тысяч рублей. Вдвое увеличился и штраф за нарушения, повлекшие причинение лёгкого вреда здоровью, теперь он составляет 7,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что комиссия российского кабмина по законопроектной деятельности не поддержала предложение ввести штраф за превышение средней скорости между камерами. Свое решение в правительстве объяснили неопределенностью понятия и непроработанностью экономических аспектов.