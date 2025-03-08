Депутат Якубовский предупредил о повышении штрафов за превышение скорости

Якубовский также отметил, что увеличены штрафы за повторное управление транспортным средством без ОСАГО до 5 тысяч рублей, а за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — до 750 рублей. Штрафы за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования возросли до 45 тысяч рублей. Вдвое увеличился и штраф за нарушения, повлекшие причинение лёгкого вреда здоровью, теперь он составляет 7,5 тысячи рублей.