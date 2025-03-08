Грандиозный концерт в честь 8 марта прошел в Алматы

Трогательным моментом вечера стало выступление Dinaya с песней «Мама». В этот момент на экранах транслировалось видео матерей и их детей, что сделало номер особенно душевным и проникновенным. Mona Songz, известный своими кавер-версиями популярных песен, представил новую интерпретацию хита «Сен», наполнив его уникальным звучанием и свежими эмоциями. Затем Нургалым Аманбай исполнил композицию «Сүйем мен», наполнив зал теплотой и нежностью.