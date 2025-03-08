Грандиозный концерт в честь 8 марта прошел в Алматы

В программе вечера прозвучали хиты, классические произведения и уникальные музыкальные коллаборации, передает ИА El.kz со ссылкой на городской акимат.
Концерт посетил аким города Алматы Ерболат Досаев. Среди почетных гостей были выдающиеся женщины — многодетные матери, ветераны труда, ученые, педагоги, деятели культуры, медицины, спорта и других сфер.
Концерт открылся впечатляющим музыкально-визуальным номером от легендарного ансамбля «Дос-Мұқасан» и группы ALPHA с новой интерпретацией культовой песни «16 қыз». Этот номер стал символом связи поколений в музыке.
Романтическое настроение продолжили Арай и Рустем Нуржигит, исполнившие лиричную композицию «Гавань моей любви». Затем на сцене появилась народная артистка РК, известная пианистка Жания Аубакирова, представившая композицию «Вальс № 7» Фредерика Шопена. Позже она исполнила совместный номер с Ерланом Кокеевым — «Танец под дождем». В этом выступлении классическое звучание фортепиано гармонично сочеталось с проникновенным вокалом, создавая атмосферу уюта и ностальгии.
Вечер продолжился сольными номерами казахстанских звезд. Макпал Исабекова представила песню «Аяла мені», Kyle Ruh исполнил композицию «Ақ Құсым», наполненную нежностью и символизмом. Затем прозвучала лирическая песня «Егіз Лебіз» в исполнении Толкын Забировой, 2RAR, а также экс-солистов группы «Арнау» Нуржана Керменбаева и Салтанат Бакаевой, которая впечатлила публику мелодичностью и эмоциональной подачей.
Трогательным моментом вечера стало выступление Dinaya с песней «Мама». В этот момент на экранах транслировалось видео матерей и их детей, что сделало номер особенно душевным и проникновенным. Mona Songz, известный своими кавер-версиями популярных песен, представил новую интерпретацию хита «Сен», наполнив его уникальным звучанием и свежими эмоциями. Затем Нургалым Аманбай исполнил композицию «Сүйем мен», наполнив зал теплотой и нежностью.
Любимая многими группа JCS порадовала публику сразу двумя номерами — «Мой дом» и «Я люблю тебя». Их выступления были проникнуты глубокими чувствами и философским смыслом. Популярный артист RaiM исполнил две песни: душевную «Жаным-ау, сен», которая растрогала слушателей, и яркую «Дискотеку из 90-х».
Финальным аккордом концерта стало исполнение песни «Ана туралы жыр» в исполнении группы Made in KZ. Эта композиция стала ярким завершением вечера, выражая благодарность и любовь к матерям.
Особую атмосферу создали видеопоздравления от представителей различных профессий. Полицейские, военные, пожарные, строители и спортсмены записали теплые слова признательности и пожелания женщинам, подчеркивая их значимость и роль в обществе.
Мероприятие стало не только музыкальным праздником, но и знаком признательности женщинам, которые своим трудом и талантом вдохновляют, вносят вклад в развитие города Алматы.