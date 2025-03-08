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В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полёты

Мера введена для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов установлены воздушных гаванях Владикавказа и Грозного, информирует Росавиация.

Официальный представитель федерального агентства Артём Кореняко заявил, что данная мера введена для обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС в 03:13 мск введены в аэропортах Владикавказа (Беслан; код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный; URMG)», — написал он в Telegram.

Накануне вечером временные ограничения на приём и отправку гражданских самолётов были установленны в аэропорту Волгограда и воздушной гавани Саратова.

Кореняко заявил, что речь идёт об обеспечении безопасности полётов гражданской авиации. Ограничения в аэропорту Саратова уже сняты.