В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полёты

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС в 03:13 мск введены в аэропортах Владикавказа (Беслан; код ИКАО: URMO) и Грозного (Северный; URMG)», — написал он в Telegram.