«Почему вы расстались?» Россиянам рассказали, как правильно обсуждать бывших, чтобы не навредить новым отношениям

Признаки того, что человек всё ещё зациклен на своём прошлом, могут проявляться задолго до личной встречи, например, в описании анкет на сайтах знакомств. Иногда там можно увидеть токсичные высказывания в сторону противоположного пола — это означает, что человек не готов к новым отношениям. Ещё один тревожный звоночек, когда потенциальный избранник говорит о своём опыте излишне много.