Росавиация: В аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в двух российских аэропортах в ночь на субботу 8 марта. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что речь идет об аэропортах Владикавказа и Грозного.
Ограничения вводятся как на прием, так и на выпуск гражданских воздушных судов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сказано в релизе.
Ранее сообщалось, что в Саратове и Волгограде сняты ранее введенные временные ограничения на полеты, при этом один самолет отправлен на запасной аэродром во время действия ограничений на полеты в Волгограде.
Напомним, приостановка работы аэропорта в Саратове была произведена в 22.30 пятницы 7 марта.
Также временные ограничения на совершение полетов введены на территорию аэропорта Волгограда.