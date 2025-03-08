Миллион тонн угля придумали Приморью

Строительство планируется на Ильичевском каменноугольном месторождении в Октябрьском районе. По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, мощность обогатительной фабрики 924 тысячи тонн в год, общий объем заявленных инвестиций составляет 43,8 млн рублей.
Обогащение угля нужно для того, чтобы повысить его теплоотдачу, снизить содержание примесей и минимизировать выбросы при сжигании. Необработанный уголь отбирается, пустая порода удаляется, содержание золы и серы снижается.
Крупные потребители такого угля марки «Д» есть. В Приморье это Артемовская ТЭЦ, заинтересованы в этом топливе и заказчики из соседнего Китая.
В рамках инвестиционного проекта будет приобретено оборудование для обогащения угля с цифровым управлением и спецтехника — карьерный самосвал, грузовые и погрузочные автомобили, поливальная машина, экскаватор и бульдозер.