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Миллион тонн угля придумали Приморью

Обогатительную фабрику мощностью почти на 1 миллион тонн угля построят в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Строительство планируется на Ильичевском каменноугольном месторождении в Октябрьском районе. По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, мощность обогатительной фабрики 924 тысячи тонн в год, общий объем заявленных инвестиций составляет 43,8 млн рублей.

Обогащение угля нужно для того, чтобы повысить его теплоотдачу, снизить содержание примесей и минимизировать выбросы при сжигании. Необработанный уголь отбирается, пустая порода удаляется, содержание золы и серы снижается.

Крупные потребители такого угля марки «Д» есть. В Приморье это Артемовская ТЭЦ, заинтересованы в этом топливе и заказчики из соседнего Китая.

В рамках инвестиционного проекта будет приобретено оборудование для обогащения угля с цифровым управлением и спецтехника — карьерный самосвал, грузовые и погрузочные автомобили, поливальная машина, экскаватор и бульдозер.