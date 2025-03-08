В Мюнхене убившего двух солдат ВСУ россиянина приговорили к пожизненному сроку

27 апреле 2024 года в Мурнау-ам-Штаффельзе были обнаружены два мужчины с ножевыми ранениями. Один скончался на месте, второй умер в больнице. Жертвами оказались граждане Украины 1987 и 2001 годов рождения, служащие ВСУ, которые проходили лечение после ранений, полученных в боевых действиях на Украине. Оба проживали в общежитии для беженцев.