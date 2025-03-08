«Выбрал сам». В США впервые за 15 лет казнили заключенного методом расстрела

В Соединенных Штатах привели в исполнение смертный приговор методом расстрела. Такой способ казни исполнен впервые за последние 15 лет, пишет агентство Associated Press.
Сообщается, что приговор в штате Южная Каролина был исполнен в отношении 67-летнего Брэда Сигмона, который в 2021 год забил насмерть бейсбольной битой родителей своей бывшей девушки и пытался ее похитить.
Также сообщается, что мужчине предоставили возможность самому выбрать способ исполнения смертного приговора. Сигмон выбрал расстрел, предпочтя такой способ смертельной инъекции или электрическому стулу.
Тем временем в США могут ввести смертную казнь за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С таким предложением выступил президент США Дональд Трамп, предложив возложить принятие таких законодательных решений на губернаторов штатов.
О том, как приговоренного к смертной казни признали невиновным спустя 58 лет, читайте здесь на KP.RU.