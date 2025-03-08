Вильфанд предупредил о возвращении холодов в марте

В марте ожидается потепление в европейской части России.
В марте в европейской части России ожидается возвращение пониженных температур по ночам, несмотря на то, что в этом месяце ожидается потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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«Март — это все-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур. Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели», — заявил Вильфанд для РИА Новости.
Он добавил, что в последующем также может быть зафиксировано понижение температуры. Однако, несмотря на предстоящие холода, в целом климатический прогноз на март предвещает более теплую погоду для европейской части России.