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Кроссворд на 10 марта 2025

10 марта отмечает день рождения икона боевиков и звезда мемов Чак Норрис. Предлагаем вам вспомнить интересные моменты жизни и карьеры непобедимого рейнджера, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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