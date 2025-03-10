Кроссворд на 10 марта 2025

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10 марта отмечает день рождения икона боевиков и звезда мемов Чак Норрис. Предлагаем вам вспомнить интересные моменты жизни и карьеры непобедимого рейнджера, разгадав наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.