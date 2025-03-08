Метели вернутся в Башкирию после 8 Марта

Характер погоды не изменится и в начале рабочей недели. В понедельник, 10 марта, осадки не прекратятся, снег будет оседать на проводах и ветках деревьев, местами будут бушевать метели. Все это будет сопровождаться плюсовой температурой, говорят синоптики Башгидрометцентра.