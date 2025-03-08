Метели вернутся в Башкирию после 8 Марта

В Башкирии ожидается серьезное ухудшение погодных условий. По словам республиканских синоптиков, в конце недели на регион обрушатся метели, снегопад и сильный ветер. Водителей предупреждают: на дорогах станет опасно из-за заносов, гололеда и плохой видимости.
В воскресенье, 9 марта, температура воздуха ночью опустится до −9,-14°, при прояснениях −16,-21, днем столбики термометров могут подняться до нуля градусов.
Характер погоды не изменится и в начале рабочей недели. В понедельник, 10 марта, осадки не прекратятся, снег будет оседать на проводах и ветках деревьев, местами будут бушевать метели. Все это будет сопровождаться плюсовой температурой, говорят синоптики Башгидрометцентра.
— Температура воздуха ночью составит −3,-8°, днем +2,-3°, — говорится в прогнозе.
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