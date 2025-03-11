Ответы на кроссворд от 10 марта 2025: интересные факты про Чака Норриса

4. Ли

Первой заметной ролью Чака Норриса в кинематографе стало его участие в фильме «Путь дракона» с Брюсом Ли. До начала их сотрудничества Брюс Ли не использовал удары ногами выше пояса, считая, что они не эффективны в реальном бою. Но после консультаций с Норрисом, убедившим его в необходимости таких ударов для карьеры в кино, Ли за короткий срок освоил основные высокие удары и начал активно их применять в сериале «Зелёный шершень».