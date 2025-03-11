Ответы на кроссворд от 10 марта 2025: интересные факты про Чака Норриса

По горизонтали:
1. Уокер
С 1993 года Чак Норрис исполнял роль техасского рейнджера Корделла Уокера в американском телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Сериал получил известность благодаря акценту на моральных ценностях и использованию боевых искусств в качестве основного инструмента борьбы с преступностью. Телесериал приобрел культовый статус и неоднократно транслировался повторно.
2. Книга
Чак Норрис издал книгу «Официальная книга фактов о Чаке Норрисе: 101 любимый факт и рассказ Чака», основанную на популярном интернет-меме об актере.
3. Каратэ
С 1963 года Чак Норрис начал активно заниматься развитием собственного бизнеса в сфере боевых искусств. В 1963 и 1964 годах он открыл первые две школы каратэ, а в 1965 году одержал победу на Лос-Анджелесском чемпионате всех звезд. К 1968 году сеть школ каратэ, основанных Норрисом, насчитывала 32 филиала. В том же году он стал чемпионом мира по каратэ в полутяжелом весе, удерживая этот титул в течение семи лет.
4. Оклахома
Карлос Рэй Норрис, известный как Чак Норрис, родился 10 марта 1940 года в Райане, штат Оклахома.
5. Игра
Non Stop Чак Норрис — мобильная игра в жанре экшн-RPG, разработанная Flaregames и выпущенная в 2017 году. Игра основана на «Фактах о Чаке Норрисе» и является второй игрой, использующей популярность актера.
По вертикали:
1. Урок
Чак Норрис преподавал уроки самообороны в видеокурсе «Chuck Norris Private Lesson», созданном совместно с Бенни Уркидесом в 1997 году.
2. Маккуин
Чак Норрис начал свою карьеру в кино благодаря Стиву Маккуину, которому он давал уроки каратэ. Маккуин, будучи уже известным актером, разглядел в Норрисе потенциал и помог ему попасть в киноиндустрию.
3. Реклама
В 2020 году Чак Норрис стал лицом рекламной кампании QuikTrip, продвигающей их линейку закусок. В рекламном ролике он эффектно спускался на парашюте и стрелял хот-догами из пушки в толпу людей. Также в 2020 году Норрис был главным гостем в игровом событии «Новогоднее Наступление 2021» в World of Tanks.
4. Ли
Первой заметной ролью Чака Норриса в кинематографе стало его участие в фильме «Путь дракона» с Брюсом Ли. До начала их сотрудничества Брюс Ли не использовал удары ногами выше пояса, считая, что они не эффективны в реальном бою. Но после консультаций с Норрисом, убедившим его в необходимости таких ударов для карьеры в кино, Ли за короткий срок освоил основные высокие удары и начал активно их применять в сериале «Зелёный шершень».
5. Мем
Интернет-мем «Факты о Чаке Норрисе» представляет собой юмористическую коллекцию утверждений, которые гиперболизируют образ Чака Норриса как непобедимого мастера боевых искусств и воплощения мужественности, а также высмеивают стереотипы жанра боевика. Пример подобного факта: «Когда Чак Норрис наступает на LEGO, LEGO плачет».
6. Трамп
Чак Норрис поддержал кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в США.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.