«Шанхайский дух»: конкурс для дальневосточников объявило генконсульство Китая

Как отмечает «Синьхуа», конкурс нацелен на углубление знаний молодежи о деятельности организации и идеалах шанхайского сотрудничества, а также на привлечение большего числа молодых людей к изучению ШОС. Работы участников должны соответствовать тематике конкурса, демонстрировать глубокое понимание целей и ценностей ШОС, а также передавать суть Шанхайского духа. Важно, чтобы они раскрывали культурные особенности и реальные жизненные истории молодежи.