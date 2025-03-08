«Шанхайский дух»: конкурс для дальневосточников объявило генконсульство Китая

В конкурсе могут участвовать школьники и студенты из консульского округа генконсульства КНР во Владивостоке (Приморский край, Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ). Победители получат возможность участвовать в программах международного обмена.
Как отмечает «Синьхуа», конкурс нацелен на углубление знаний молодежи о деятельности организации и идеалах шанхайского сотрудничества, а также на привлечение большего числа молодых людей к изучению ШОС. Работы участников должны соответствовать тематике конкурса, демонстрировать глубокое понимание целей и ценностей ШОС, а также передавать суть Шанхайского духа. Важно, чтобы они раскрывали культурные особенности и реальные жизненные истории молодежи.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является крупнейшей региональной международной организацией в мире по охвату территории и численности населения — половина населения планеты.