Мама пропавшей почти год назад Анны Цомартовой уволилась из МВД вслед за мужем

По словам женщины, она не смогла смириться с увольнением из органов мужа Николая, а потому последовала вслед за ним. Кроме того, в отношении экс-правоохранительницы участились проверки.
«Из двух зол я выбираю наименьшее. Меня постоянно проверяют. Я уволилась», — посетовала Цомартова.
При этом коллеги отнеслись к решению мамы пропавшей спортсменки с пониманием. Ей предложили должности в других местах и отделах, но женщина отказалась.
«Мы будем продолжать спокойно и ещё с большим усердием искать нашу Анечку. Мы её обязательно найдём, потому что она жива и ждёт нашей помощи», — выразила надежду мама девочки.
Напомним, 22-летнюю Анну Цомартову разыскивают с февраля 2024 года. В день пропажи девушка была в Дагестане, где проиграла свои первые соревнования. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В январе 2025-го появилась информация, что девушка может находиться в Грузии.