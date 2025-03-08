Мама пропавшей почти год назад Анны Цомартовой уволилась из МВД вслед за мужем

Напомним, 22-летнюю Анну Цомартову разыскивают с февраля 2024 года. В день пропажи девушка была в Дагестане, где проиграла свои первые соревнования. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В январе 2025-го появилась информация, что девушка может находиться в Грузии.