Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

«Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше», — говорится в сообщении.