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Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их талант, доброту и душевное тепло.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что благодаря им мир становится лучше, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

«Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта. Этот день наполнен особым очарованием, улыбками, весенним настроением. Сегодня самые искренние слова признательности посвящены прекрасным женщинам. Вы обладаете множеством талантов, добиваетесь успехов в профессии, создаете семейный уют, неизменно дарите окружающим свое внимание, доброту, душевное тепло. Благодаря вам мир становится лучше», — говорится в сообщении.

Премьер также пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях.

«Пусть заветные мечты сбудутся, а в доме всегда царят любовь, взаимопонимание и благополучие», — добавил он.