Время первых: самые героические женщины СССР, которые ни в чём не уступали мужчинам

В 1936 году в Серпухове были проведены первые женские мотогонки (первая американская мотогонщица Мэри Макги в это время только-только родилась). Участники парами должны были проехать один километр по прямой. К сожалению, история сохранила только одну фамилию женщины, участвовавшей в этих соревнованиях, — это мотоциклистка из Москвы Галина Теплякова. Она выступала за спортивный клуб «Старт» и в 1938 году стала чемпионкой СССР в спринте на один километр — с ходу в классе 300 куб.см.