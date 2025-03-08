В аэропорту Иркутска появится три новых рейса

В аэропорту Иркутска этой весной откроются три новых направления. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, самолеты будут летать в Томск, Паттайю и Шанхай. С 3 апреля два раза в неделю из областного центра можно будет отправиться в Томск.