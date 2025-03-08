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В аэропорту Иркутска появится три новых рейса

Самолеты будут летать в Томск, Паттайю и Шанхай.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска этой весной откроются три новых направления. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, самолеты будут летать в Томск, Паттайю и Шанхай. С 3 апреля два раза в неделю из областного центра можно будет отправиться в Томск.

— С 30 марта начинаются полеты в Паттайю! Рейсы будут выполняться пять раз в неделю, что сделает это направление доступным для тех, кто хочет насладиться пляжами и культурой юго-восточной Азии, — поделились в пресс-службе.

Ещё одно из новых направлений — Шанхай. Воздушные судна будут отправлять из столицы региона один раз в неделю. Открытие рейсов с 5 апреля.