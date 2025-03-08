Аналитик Дэвис: США больше не видят в Украине «надёжного партнёра»

Заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что с РФ проще договориться, чем с Киевом, являются «предвестником» проблем для украинской стороны, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он подчеркнул, что терпение Трампа уже на исходе.
«Терпение Трампа на исходе. Когда он открыто говорит, что с Украиной работать сложнее, чем с Россией, это очень нехороший знак для Киева», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Кроме того, он напомнил, что Зеленский неоднократно нарушал договорённости с Вашингтоном, которые «сам же и предлагал». В частности, речь идёт о сделке, касающейся редкоземельных металлов.
«Теперь совершенно понятно, что США не видят в Украине партнёра, которому можно доверять», — отметил Дэвис.
Напомним, Трамп заявил, что Вашингтону следует перестать тратить огромные средства на поддержку Киева.
Ранее Дэвис выразил мнение, что политики из Европы, выделяя очередные пакеты помощи Украине, лишь «играют на руку» Российской Федерации.