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Космонавты с МКС поздравили российских женщин с 8 марта

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов отправили видеопоздравление для женщин.

Источник: Аргументы и факты

Находящиеся на борту МКС российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили женщин с 8 марта.

Видео поздравления публикует Роскосмос в своем Telegram-канале.

Космонавты подчеркнули, что 8 марта является одним из самых теплых и любимых праздников в России, и назвали его прекрасным поводом напомнить женщинам об их силе и красоте.

Они пожелали всем женщинам счастья и поблагодарили за их поддержку, которая дарит мужчинам уверенность и спокойствие, а также вдохновляет на новые свершения.

Ранее женщин с Международным женским днем поздравил президент России Владимир Путин.

Глава Минобороны Андрей Белоусов в преддверии праздника наградил военнослужащих-женщин, отличившихся в ходе специальной военной операции.