Космонавты с МКС поздравили российских женщин с 8 марта

Находящиеся на борту МКС российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили женщин с 8 марта.
Видео поздравления публикует Роскосмос в своем Telegram-канале.
Космонавты подчеркнули, что 8 марта является одним из самых теплых и любимых праздников в России, и назвали его прекрасным поводом напомнить женщинам об их силе и красоте.
Они пожелали всем женщинам счастья и поблагодарили за их поддержку, которая дарит мужчинам уверенность и спокойствие, а также вдохновляет на новые свершения.
Ранее женщин с Международным женским днем поздравил президент России Владимир Путин.
Глава Минобороны Андрей Белоусов в преддверии праздника наградил военнослужащих-женщин, отличившихся в ходе специальной военной операции.