Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели

«В понедельник будет небольшой заток прохладного воздуха, но всё равно будет пять-шесть градусов днем. Понижение температуры и осадки прогнозируются в самом конце следующей недели. Дневные температуры будут уже не выше пяти градусов, ночные температуры — около нуля», — сказал Вильфанд.