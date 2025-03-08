Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Понижение температуры и осадки прогнозируются в центре европейской части России в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник будет небольшой заток прохладного воздуха, но всё равно будет пять-шесть градусов днем. Понижение температуры и осадки прогнозируются в самом конце следующей недели. Дневные температуры будут уже не выше пяти градусов, ночные температуры — около нуля», — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что ожидать осадков в виде снега не стоит.