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Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели

Вильфанд: в центре европейской части к концу следующей недели похолодает до нуля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Понижение температуры и осадки прогнозируются в центре европейской части России в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник будет небольшой заток прохладного воздуха, но всё равно будет пять-шесть градусов днем. Понижение температуры и осадки прогнозируются в самом конце следующей недели. Дневные температуры будут уже не выше пяти градусов, ночные температуры — около нуля», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что ожидать осадков в виде снега не стоит.