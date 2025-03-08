Новый маршрут: поезд из Владивостока в Расон (КНДР) стартует в мае

Туроператор «Восток Интур» запускает чартерный поезд из Владивостока в северокорейскую особую экономическую зону Расон. Первый рейс запланирован на 8 мая. Ранее туристам из России приходилось добираться до станции Хасан, расположенной в 350 километрах от Владивостока, а оттуда уже ехать в Расон по железной дороге. Новый маршрут упрощает логистику, позволяя путешественникам отправляться в путь напрямую из дальневосточной столицы. Об этом порталу Profi.Travel сообщила генеральный директор «Восток Интур» Инна Мухина.
Поезд будет отправляться из Владивостока в 22:00 и прибывать на станцию Туманган в Северной Корее в 8:30 утра. В составе предусмотрены три вагона, рассчитанные на 100 мест. Туристам предложат купе и спальные вагоны с душем и туалетом. Вагон-ресторан пока отсутствует, но, как уточнила Мухина, этот вопрос планируется решить в ближайшее время.
Программа тура рассчитана на пять дней и будет стоить около 50 тысяч рублей по системе «Всё включено». Пока туры на основе нового маршрута не представлены на сайте компании, но продажи начнутся уже на следующей неделе. По словам Мухиной, в среднем оператор отправляет в Северную Корею от 20 до 100 туристов в месяц, но в мае благодаря праздникам ожидается увеличение числа путешественников вдвое.
Некоторую неопределенность внесли последние новости из Северной Кореи. Как сообщает Turizm Ajansi, власти Расона вновь запретили въезд иностранным туристам, несмотря на то, что недавно там приняли первую за пять лет сборную группу. Туроператоры Koryo Tours, Young Pioneer Tours и китайская KTG Tours уже объявили о приостановке своих программ. Тем не менее для российских туристов, которые посещают Северную Корею с лета 2024 года, ограничений пока не вводилось, отметила Мухина в разговоре с Profi.Travel.
Новый железнодорожный маршрут из Владивостока в Расон планировали запустить еще в прошлом году, но тогда проект не был реализован. Теперь туроператор рассчитывает на рост интереса к направлению.