Новый маршрут: поезд из Владивостока в Расон (КНДР) стартует в мае

Некоторую неопределенность внесли последние новости из Северной Кореи. Как сообщает Turizm Ajansi, власти Расона вновь запретили въезд иностранным туристам, несмотря на то, что недавно там приняли первую за пять лет сборную группу. Туроператоры Koryo Tours, Young Pioneer Tours и китайская KTG Tours уже объявили о приостановке своих программ. Тем не менее для российских туристов, которые посещают Северную Корею с лета 2024 года, ограничений пока не вводилось, отметила Мухина в разговоре с Profi.Travel.