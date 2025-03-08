Виталий Хоценко поздравил жительниц Омской области с 8 Марта

«Дорогие женщины! Поздравляем вас с 8 Марта! Вы дарите жизнь, храните тепло домашнего очага, окружаете любовью и заботой близких. Мир был бы другим без вашей доброты, душевной щедрости и мудрости. Пусть весна наполнит вас энергией и оптимизмом! Пусть в работе вам всегда сопутствует успех, а в доме будут уют и гармония! Счастья вам, любви и радости!» — сказано в поздравлении.