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Виталий Хоценко поздравил жительниц Омской области с 8 Марта

К поздравлению присоединился председатель регионального Заксобрания Александр Артемов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Александр Артемов поздравили жительниц Омской области с 8 Марта.

Первые лица пожелали омичкам, чтобы в работе им сопутствовал успех, а в доме всегда были уют и гармония.

«Дорогие женщины! Поздравляем вас с 8 Марта! Вы дарите жизнь, храните тепло домашнего очага, окружаете любовью и заботой близких. Мир был бы другим без вашей доброты, душевной щедрости и мудрости. Пусть весна наполнит вас энергией и оптимизмом! Пусть в работе вам всегда сопутствует успех, а в доме будут уют и гармония! Счастья вам, любви и радости!» — сказано в поздравлении.