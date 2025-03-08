Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Временные ограничения введены в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково ранним утром субботы 8 марта. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
Сообщается, что ограничения как на прием, так и на отправление гражданских воздушных судов введены с 05.20 по московскому времени.
Также сообщается, что с 05.35 аналогичные ограничительные меры введены в аэропорту Ярославля.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сказано в релизе.
Ранее в ведомстве сообщили, что в аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на полеты в ночь на 8 марта.
Также сообщалось, что в Саратове и Волгограде сняты ранее введенные временные ограничения на полеты, при этом один самолет отправлен на запасной аэродром во время действия ограничений на полеты в Волгограде.