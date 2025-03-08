Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Также временно ограничен прием и отправка самолетов в аэропорту Ярославля.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения введены в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково ранним утром субботы 8 марта. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Сообщается, что ограничения как на прием, так и на отправление гражданских воздушных судов введены с 05.20 по московскому времени.

Также сообщается, что с 05.35 аналогичные ограничительные меры введены в аэропорту Ярославля.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сказано в релизе.

Ранее в ведомстве сообщили, что в аэропортах Владикавказа и Грозного введены ограничения на полеты в ночь на 8 марта.

Также сообщалось, что в Саратове и Волгограде сняты ранее введенные временные ограничения на полеты, при этом один самолет отправлен на запасной аэродром во время действия ограничений на полеты в Волгограде.