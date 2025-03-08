Диетолог Кованова сказала, как сделать меню к 8 марта безвредным для фигуры

Привычные праздничные блюда, которые традиционно подают на стол 8 марта, можно сделать менее вредными для фигуры, если заменить некоторые ингредиенты. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.
Так, в «Оливье», по словам эксперта, «идет много отварных корнеплодов, которые содержат крахмал и углеводы». Эти ингредиенты делают блюдо очень калорийным и могут стать причиной повышения уровня сахара в крови.
«Вместо картошки положите в “Оливье” авокадо, а колбасу замените куриной грудкой. Заправкой для салата может служить оливковое масло, или сметана с жирностью 10%», — порекомендовала эксперт.
В случае с салатом «Мимоза» картофель, по ее словам, можно заменить цветной капустой, а рыбные консервы — отварной рыбой. Вместо майонеза стоит использовать нежирную сметану или домашний соус.
«Вместо тарталеток из теста возьмите салат Романо или Айсберг», — добавила Кованова.
Ранее диетолог Поляков объяснил, на какие проблемы со здоровьем указывает тяга к сладкому, кислому и соленому.