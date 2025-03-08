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Диетолог Кованова сказала, как сделать меню к 8 марта безвредным для фигуры

По словам эксперта, замена майонеза на нежирную сметану поможет снизить калорийность блюд.

Источник: Аргументы и факты

Привычные праздничные блюда, которые традиционно подают на стол 8 марта, можно сделать менее вредными для фигуры, если заменить некоторые ингредиенты. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

Так, в «Оливье», по словам эксперта, «идет много отварных корнеплодов, которые содержат крахмал и углеводы». Эти ингредиенты делают блюдо очень калорийным и могут стать причиной повышения уровня сахара в крови.

«Вместо картошки положите в “Оливье” авокадо, а колбасу замените куриной грудкой. Заправкой для салата может служить оливковое масло, или сметана с жирностью 10%», — порекомендовала эксперт.

В случае с салатом «Мимоза» картофель, по ее словам, можно заменить цветной капустой, а рыбные консервы — отварной рыбой. Вместо майонеза стоит использовать нежирную сметану или домашний соус.

«Вместо тарталеток из теста возьмите салат Романо или Айсберг», — добавила Кованова.

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