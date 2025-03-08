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Подполье: скандинавы заинтересовались крейсером «Украина» в Николаеве

Иностранцы стали часто появляться на судне.

Источник: Аргументы и факты

Представители скандинавских государств интересуются состоянием, а также «устройством» крейсера «Украина», который стоит в украинском городе Николаеве.

Об этом заявили в пророссийском подполье.

«Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера “Украина”. Они интересовались его состоянием и устройством», — сказали подпольщики в беседе с РИА Новости.

Судно построен на Николаевском судостроительном заводе во времена Советского Союза. Достройку крейсера «Украина» приостановили в 1996 году из-за отсутствия денежных средств.

Ранее в подполье заявили, что наёмники могли организовать штаб на крейсере «Украина». По данным подпольщиков, иностранцы стали часто появляться на судне.